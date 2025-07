Moradora de Castelo dos Sonhos busca reencontrar família após 50 anos

(Foto: Reprodução) – Viagem marcada reacende esperança de rever irmãos após mais de 50 anos; família pede ajuda da comunidade para localizar parentes em Porto União

Aos 65 anos, Enedir Terezinha Gonçalves de Andrade vive um momento de expectativa e esperança. Após mais de cinco décadas longe da cidade onde nasceu e cresceu, ela se prepara para voltar a Porto União (SC) em busca de reencontrar sua família.

A última vez que esteve no local foi ainda na adolescência, quando deixou a cidade rumo ao norte do país e nunca mais retornou.

Hoje morando em Castelo de Sonhos, no Pará, divisa com o Mato Grosso, Enedir guarda poucas lembranças da juventude. Mesmo assim, não perdeu o desejo de rever seus irmãos e conhecer o que restou de suas raízes. Agora, com uma viagem de ida e volta para o Paraná marcada como presente, ela tem a oportunidade de realizar esse reencontro — se conseguir localizar seus familiares a tempo.

Quem faz o apelo é sua nora, Juniselma Alves, que tem sido o elo entre o presente e o passado.

“A sogra saiu de Porto União muito jovem e nunca mais voltou. Hoje ela tem o sonho de rever seus irmãos, mas não sabe se eles ainda vivem na região. Ela lembra do nome da rua onde morava, mas sabe que tudo mudou”, conta Juniselma.

O que se sabe:

Nome de solteira: Enedir Terezinha Gonçalves de Andrade

Pais: João Gonçalves de Andrade e Enedina de Andrade

Irmãos: João Maria Gonçalves de Andrade, Laurindo Gonçalves de Andrade, Dilvio José Gonçalves de Andrade, Jordaci Gonçalves de Andrade, Marli Gonçalves de Andrade e Maria Aparecida Gonçalves de Andrade.

Endereço antigo: Loteamento Vice King, rua Francisco Pelusk – Porto União (SC)

Enedir chegará ao Aeroporto de Curitiba no dia 10 de agosto, onde será recebida por uma amiga da família. De lá, ela seguirá de ônibus até Porto União — com a esperança de reencontrar alguém de seu passado. No entanto, ela precisa da ajuda da comunidade para localizar os familiares, pois não possui mais contato nem confirma se eles ainda residem na região.

Como ajudar

Se você conhece alguma dessas pessoas, tem informações sobre a família Gonçalves de Andrade ou sabe de alguém com essas referências, entre em contato pelos números:

📞 (66) 9 8105-2885 – Juniselma (nora)

📞 (66) 9 8117-6251 – Rafael (filho de Enedir)

“Avise um amigo, um vizinho, um conhecido. Talvez essa história tenha cruzado com a sua ou da sua família. Qualquer pista pode fazer a diferença”, reforça Juniselma.

