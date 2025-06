Moradora de Santarém é contemplada com R$ 2 mil na promoção “Energia em Dia” da Equatorial Pará

Foto: Reprodução | A sorte sorriu para a dona de casa Rosileuda Lima, moradora do bairro Floresta, em Santarém, que foi a grande ganhadora de R$ 2 mil em um dos sorteios extras da promoção “Energia em Dia”, realizada pela Equatorial Pará.

Participando pela segunda vez da campanha e mantendo sempre suas contas de energia em dia, Rosileuda ficou emocionada com a surpresa. “Eu quase não acreditei quando recebi a notícia. Foi uma surpresa maravilhosa! Sempre paguei minhas contas em dia, e participar da promoção foi fácil. Estou muito feliz e aproveito para incentivar meus vizinhos a se cadastrarem também”, disse entusiasmada.

A campanha, que encerrou em maio, premiou três clientes em Santarém e teve como objetivo valorizar os consumidores que mantêm seus pagamentos em dia.

Segundo Juliana Souza, da área de Relacionamento com o Cliente, é uma grande satisfação ver clientes como dona Rosileuda sendo contemplados. “A promoção foi pensada justamente para incentivar o bom hábito de manter as contas em dia e ainda oferecer recompensas significativas para os nossos consumidores residenciais.”

Mais ganhador

Além de Rosileuda, o aposentado José Sonaldo Pereira Franco, morador do bairro Diamantino, também foi contemplado com R$ 2 mil na promoção. Assim como ela, ele manteve as contas em dia e agora comemora o prêmio recebido. A campanha reforça o compromisso da Equatorial Pará em reconhecer os bons pagadores e incentivar o consumo consciente de energia elétrica.

Fonte: Equatorial Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/09:17:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...