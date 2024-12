Moradora denuncia cães agressivos soltos no Setor Industrial, em Novo Progresso | PA

Moradora denuncia cães soltos no Setor Industrial, em Novo Progresso | PA

Uma seguidora do Jornal Folha do Progresso fez um alerta nesta quarta-feira, 18 de dezembro de 2024, sobre a presença de dois pitbulls soltos no bairro Industrial. Segundo o relato, os animais pertencem a um vizinho e já apresentaram comportamento agressivo.

“Os pitbulls já tentaram me atacar. Felizmente consegui fechar o portão a tempo, mas é uma situação muito perigosa. O dono da casa onde moro, que é alugada, já reclamou com o responsável pelos pitbulls, mas nada mudou. Tenho duas filhas pequenas, e elas nem podem ficar no quintal, mesmo sendo cercado, porque é arriscado! Se algo acontecer com minha filhas, não me responsabilizarei se esses cães aparecerem machucados ou se precisar chamar a polícia.”

O caso expõe os riscos de animais de grande porte sem controle em áreas urbanas e destaca a importância de ações preventivas por parte das autoridades locais e responsáveis pelos animais.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/12/2024/14:55:09

