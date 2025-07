Moradora flagra menor tentando furtar residência em Novo Progresso e desabafa: “Cadê a mãe desse menino?”

Foto: Reprodução | Uma moradora da Rua Marechal Rondon, no bairro Jardim Planalto, em Novo Progresso, flagrou um adolescente tentando invadir sua residência. O flagrante foi registrado em vídeo pela própria vítima, que questiona indignada: “Cadê a mãe desse menino?”.

Segundo a mulher, o menor chegou a abrir a porta da casa, mas foi surpreendido no ato pela moradora. Ela relatou ainda que, ao revisar as imagens das câmeras de segurança de um vizinho, percebeu que o adolescente vinha monitorando a movimentação das casas da rua, aguardando alguém sair para agir.

Conforme relatos da comunidade, o jovem é reincidente em diversos furtos pela cidade. Já teria sido apreendido várias vezes e consta em seu nome vários boletins de ocorrência. No entanto, continua solto, o que tem gerado revolta entre os moradores, que se sentem ameaçados pela impunidade.

“A gente vive com medo. Não tem um local adequado para manter esses jovens infratores aqui em Novo Progresso. Eles são apreendidos, mas logo estão nas ruas de novo, cometendo os mesmos crimes. Isso precisa ter um fim”, desabafa a moradora.

O caso reacende o debate sobre a necessidade de políticas públicas voltadas à segurança e ao tratamento adequado de menores infratores no município.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2025/11:30:05

