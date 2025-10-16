Moradores de Altamira e distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra recebem títulos definitivos e de legitimação fundiária

(Foto:Reprodução) – Prefeitura entrega títulos definitivos e de legitimação fundiária para mais de 200 famílias nesta sexta-feira,

A Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria Municipal de Regulação Urbana (Serurb), realiza nesta sexta-feira, 17 de outubro, a segunda ação de entrega de títulos definitivos e de legitimação fundiária a moradores de diversas regiões do município, por meio do programa “Meu Chão”.

Nesta etapa, 250 famílias dos bairros Centro, Brasília, Jardim Altamira, Boa Esperança, Mutirão, Paixão de Cristo, Colinas, Nova Altamira, Jardim Uirapuru, Bela Vista, Jardim Independente I e II, Dom Lorenzo e Liberdade, além dos distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra, serão beneficiadas com a documentação que garante a posse legal dos imóveis.

O “Meu Chão” é o maior programa de regularização fundiária da história de Altamira. Lançado em 12 de abril de 2025, o programa assegura, de forma totalmente gratuita, a emissão de títulos definitivos e de legitimação fundiária, proporcionando segurança jurídica, valorização dos imóveis e acesso facilitado a serviços públicos.

Com esta segunda entrega, o programa já soma 500 títulos entregues desde o lançamento, promovendo dignidade e estabilidade para quem há anos esperava pelo reconhecimento oficial da propriedade.

Serviço:

Entrega de títulos do programa ‘Meu Chão’

Data: 17/10 (Sexta-feira) – Horário: 19h

Local: Centro de Convenções e Cursos

Endereço: Acesso Dois, s/nº – Premem

