Vídeo: Moradores de Novo Progresso denunciam fumaça intensa de carvoeiras durante a madrugada

Foto: Reprodução | Todo ano é a mesma história. Moradores do bairro Otávio Onetta, próximos à rodoviária e ao setor industrial, em Novo Progresso, voltaram a sofrer com o incêndio provocado por carvoeiras durante a madrugada.

A fumaça tomou conta do bairro por volta da meia-noite desta sexta-feira (25), se intensificando nas horas seguintes. De acordo com relatos enviados à reportagem da Folha do Progresso, vídeos gravados às 3h30 da manhã mostram a nuvem de fumaça descendo sobre a cidade, tornando impossível respirar com tranquilidade. “Nem de madrugada a gente tem paz, é fumaça o dia inteiro e à noite piora”, diz um morador.

Moradores dizem que a situação é recorrente, e que mesmo com reclamações constantes, nenhuma medida efetiva foi tomada até o momento. “A gente reclama, cobra, posta vídeo, mas ninguém faz nada. Vou levar isso ao Ministério Público”, desabafou outro morador indignado.

O período das queimadas já castiga a cidade com fumaça durante o dia, causada por pessoas que insistem em atear fogo sem qualquer consciência ambiental ou respeito à saúde pública. O agravante, segundo a população, é que durante a noite a situação piora ainda mais devido ao acúmulo da fumaça no ar e à baixa ventilação.

A comunidade pede providências urgentes das autoridades responsáveis, como a Secretaria de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros e Ministério Público. “A cidade vira um caos, é todo ano assim, ninguém aguenta mais”, conclui outro denunciante.

Veja vídeo:

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2025/10:31:41

