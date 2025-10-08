Moradores denunciam despejo de esgoto a céu aberto em Marabá (PA)

Foto: Reprodução | Problema persiste há mais de um ano e causa mau cheiro, lama e riscos à saúde no Núcleo São Félix

Moradores da Rua São Francisco, localizada no KM 1, no Núcleo São Félix, em Marabá, denunciaram o despejo irregular de esgoto a céu aberto, situação que vem causando sérios transtornos à comunidade local. Segundo os relatos, dois moradores estariam lançando dejetos diretamente na via pública, o que tem provocado forte mau cheiro e a formação de um lamaçal constante.

O problema, que persiste há mais de um ano, preocupa especialmente as famílias que vivem próximas ao local, devido aos riscos de contaminação e à proliferação de insetos e doenças. Além dos impactos à saúde, o despejo irregular configura possível crime ambiental, uma vez que afeta o solo e compromete a qualidade de vida dos moradores.

Diante da gravidade da situação, os moradores pedem a intervenção das autoridades competentes, em especial dos órgãos de saúde pública e meio ambiente de Marabá, para que medidas urgentes sejam tomadas. A comunidade espera que o problema seja solucionado o quanto antes, evitando danos maiores à população e ao meio ambiente.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10\2025\ 16:45:53

