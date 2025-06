Moradores denunciam que madeira apreendida pelo Ibama está sendo enterrada em Vitória do Xingu (PA)

Foto: A Voz do Xingu | Moradores do travessão do km 27, na zona rural do município de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará, denunciam que madeiras apreendidas por órgãos de fiscalização estão sendo enterradas em uma área isolada. A denúncia ganhou força após o flagrante registrado pelo portal A Voz do Xingu, na última terça-feira (3/6), que acompanhou de perto a movimentação no local.

Nossa reportagem flagrou máquinas escavadeiras abrindo grandes valas, enquanto madeiras serradas eram carregadas em uma caminhonete.

Imagens aéreas feitas com drone mostram ainda um amplo pátio repleto de toras de madeira, além de caminhões e carretas abandonados em meio ao matagal.

As madeiras e veículos estariam no local há mais de seis anos e teriam sido apreendidos durante operações de fiscalização realizadas ao longo da Rodovia Transamazônica. Todo o material foi transferido para o terreno e colocado sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

De acordo com os moradores, a ação de enterrar a madeira teve início há cerca de uma semana. Eles se mostram revoltados com a decisão, alegando que o material poderia ser reaproveitado de forma útil pela própria população da região.

“Tanta gente precisa de madeira para construir uma casa ou até para fazer pontes, e estão enterrando tudo. Já destruíram os barracos que existiam aqui, tudo indo para debaixo da terra. Revoltante isso” relatou um morador que preferiu não se identificar.

POSICIONAMENTO DA EMPRESA NORTE ENERGIA

A Norte Energia informa que a madeira citada na reportagem, que não apresenta condições seguras para outros usos, é remanescente do período de implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte. Esse material, já em avançado estado de deterioração, teve sua destinação realizada com base em critérios técnicos e ambientais, conforme autorizações emitidas pelo Ibama. O enterramento foi adotado como a alternativa ambientalmente mais adequada, uma vez que, ao se decompor naturalmente, a madeira contribui para o enriquecimento do solo, funcionando como adubo e integrando-se ao ciclo natural da matéria orgânica.

Ressaltamos ainda que a madeira legalmente extraída durante a implantação da usina teve seu aproveitamento priorizado. Parte foi utilizada nas obras da própria Usina Hidrelétrica Belo Monte e outra parte destinada a iniciativas sociais voltadas às comunidades da área de influência do empreendimento — como ribeirinhos e povos indígenas —, por meio da construção e reforma de pontes, escolas, postos de saúde e espaços coletivos.

Já em relação às madeiras em toras e aos veículos apreendidos durante a operação do Ibama, que também se encontram no local, o órgão ambiental ainda não se manifestou publicamente sobre qual será o destino final.

Fonte: Por Wilson Soares – A Voz do Xingu /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2025/14:29:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...