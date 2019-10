Moradores do Salvação recebem Caravana da Celpa

(Foto:Reprodução) – Além de negociarem as dívidas, os moradores do Residencial também podem fazer troca de lâmpadas com alto consumo por outras mais econômicas

A Caravana de Negociação – Muito Melhor Para Você – chega ao Residencial Salvação, no município de Santarém, oeste do Pará, oferecendo grandes oportunidades para os clientes que pretendem ficar em dia com a conta de energia. Na próxima quinta-feira, 03 de outubro, os serviços da concessionária ficarão concentrados na Igreja Evangelho Quadrangular, localizada na avenida Cardel, entre Anu Preto e Curruira, das 9 às 15 horas.

E mais, os moradores que participarem da ação também podem trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, com alto consumo de energia, por outras mais econômicas, de LED. Basta levar os documentos pessoais, a última conta de energia e as lâmpadas usadas para serem trocadas.

A proposta é aproximar cada vez mais os clientes que moram em áreas distantes do centro urbano da cidade, priorizando serviços que a concessionária realiza como ligações novas, troca de titularidade, manutenção, vistoria, entre outros realizados pela empresa.

De acordo com a executiva de Relacionamento com o Cliente, Sulamita Pereira, a Caravana vai contemplar moradores dos bairros Amparo, São Cristovão, Alvorada, Conquista e os demais localizados na zona oeste de Santarém, podem participar da ação.

Desde que iniciou em Santarém, em julho deste ano, a Caravana de Negociação tem obtido resultados satisfatórios. Nos meses de agosto e setembro, por exemplo, quase mil clientes foram contemplados. Nesse mesmo período foram feitas 2.668 lâmpadas. “É uma oportunidade única que a Celpa oferece, com propostas flexíveis para que os clientes possam quitar os débitos junto à concessionária e, também, solicitar serviços sem precisar ir até nossas agências, porque a gente vai até os nossos clientes”, comemora Sulamita.

Tarifa Social

Outra oportunidade que a Celpa oferece durante a Caravana de Negociação é o cadastro no Programa Tarifa Social, que concede desconto de até 65% na conta de energia. Os clientes devem apenas apresentar o NIS e os documentos de identificação com foto, para solicitar a inclusão no Programa.

Além das famílias de baixa renda, também podem ser beneficiadas, famílias com renda mensal de até três salários mínimos, desde que tenham entre os membros da família pessoa em tratamento de saúde domiciliar que faça uso contínuo de equipamentos hospitalares, os quais consumam energia elétrica. Para este caso, é necessário apresentar laudo médico certificando a situação de saúde e a previsão do período de uso do aparelho e homologado por médico do Sistema Único de Saúde (SUS).

Fonte:ASCOM Celpa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...