Moradores e empresários se unem para iluminar e revitalizar praça publica abandonada em Castelo de Sonhos

A praça teve a fiação elétrica furtada e está abandonada e danificada pelo descaso do poder público a mais de três anos. (Fotos:Via WhatsApp)

A praça foi licitada pela prefeitura de Altamira, e construída em 2019 pela empresa contratada,” Curuá Transportes e Construções” e custou aos cofres públicos mais de R$ 400 mil.

Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, o furto aconteceu a quasse três anos, toda a parte elétrica foi levada por criminosos. “Nos últimos dias um grupo de empresários e amigos fizeram um mutirão e resolveram ligar novamente a iluminação”.

A mobilização da comunidade usou as redes sociais, e teve aceitação rápida, empresários e moradores doaram material e mão de obra, e a praça está sendo revitalizada em Castelo de Sonhos.

Em 14 de julho de 2020, o vereador Roni Heck, que estava afastado do cargo por suspeita de desvio de recursos da Secretaria de Educação da prefeitura de Altamira,, com base eleitoral no distrito, divulgou nas redes sociais, a construção da praça com recurso da prefeitura de Altamira. Veja postagem abaixo.

Conforme relatou um dos idealizadores (pediu para não ser identificado), a ação é voluntaria, e ganhou força, empresários já doaram até madeira para fazer um parque para as crianças e mudas de árvores, ipês para plantar. A praça está abandonada e cheia de mato e lixo, nos vamos fazer a nossa parte e revitalizar a praça, disse.

Ainda conforme apurado, voluntários diariamente em horário ao final da tarde, reúnem no local e está aos poucos revitalização a mesma.

Nesta semana a iluminação foi concluída.

Empresário postou na rede

Hoje foi o dia de fazer o bem sem olhar a quem, gostaria de agradecer a todos que de uma forma ou outra nos ajudaram, seja com recursos financeiro, funcionários, doações enfim, agradecer aos que se dispuseram a fazer a parte elétrica da nossa praça que foi saqueado todos os fios de iluminação e pedir que quem ajudar, limpando, ajudando a cuidar, fazendo o parque (madeiras já estão na praça e foram doadas ) ajudando a plantar as mudas que também foram doadas enfim, quem puder ajudar todo dia estamos marcando partir das 18:00 da tarde todo dia fazer algo, sejamos nós mesmo a mudança que queremos.. Juntos iremos mais longe; e seremos mais fortes. Obrigado a todos que nos ajudaram, amanhã estaremos lá valeu…. Iluminação 100%

Assista ao vídeo

Os moradores pretendem dar vida nova a praça, que está abandonada no distrito de Castelo de Sonhos no município de Altamira-PA, a iniciativa já iluminou o espaço que deve ganhar pintura, parque infantil e plantio árvores. O trabalho é reconhecido pelos moradores que comentam a iniciativa nas redes sociais de Castelo de Sonhos.

Veja Galeria de fotos

Este slideshow necessita de JavaScript.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/03/2023/13:46:16

