Moradores incendeiam casa de homem suspeito de abusar de meninas em Campo Grande

Casa incendiada por moradores na Vila Nasser, em Campo Grande. — Foto: Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. O caso está sob investigação. A polícia apura tanto as suspeitas de abuso quanto o incêndio criminoso.

Moradores do bairro Vila Nasser, em Campo Grande, colocaram fogo na casa de um homem suspeito de abusar sexualmente de meninas da região. Segundo a Polícia Civil, as denúncias surgiram após mães das vítimas perceberem mudanças no comportamento das filhas.

Elas relataram nervosismo e atitudes estranhas, o que as levou a procurar a delegacia.

Após a repercussão das denúncias, moradores se mobilizaram e atearam fogo na casa onde o suspeito morava. Ele e a esposa fugiram do local antes do incêndio começar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Móveis e objetos pessoais foram destruídos.

O caso está sob investigação. A polícia apura tanto as suspeitas de abuso quanto o incêndio criminoso.

Fonte: G1 MS — Mato Grosso do Sul e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2025/15:13:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...