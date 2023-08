Moradores incendeiam ponte para impedir operação do Ibama no Pará

Moradores ateiam fogo para atrapalhar o trabalho do Ibama- (Foto:Reprodução)

Ibama informou que o objetivo era combater o avanço da degradação ambiental por causa da prática ilegal da pecuária na região.

Moradores de uma área rural entre os municípios de Altamira e Senador José Porfírio, no sudoeste do Pará, teriam incendiado uma ponte que dá acesso à comunidade para impedir uma operação do Ibama na região.

Um vídeo registrou o momento em que parte da ponte de madeira pega fogo. O vídeo foi feito por um morador, que inclusive tentou apagar as chamas.

A ponte fica na Vila Mocotó, na Gleba Assurini, área rural que faz parte dos dois municípios paraenses. A ponte danificada dificulta o transporte escolar e de entrada de mercadorias para as comunidades rurais da região.

Quem mora na região, diz que objetivo era impedir a retirada de gado das fazendas durante uma operação para desocupar áreas irregulares na Terra Indígena Ituna Itatá, na região do Xingu.

Em nota, o Ibama informou que o objetivo era combater o avanço da degradação ambiental por causa da prática ilegal da pecuária na região. Mais de 100 cabeças de gado foram embarcadas e abatidas.

O Ibama informou ainda que não foi notificado sobre a destruição da ponte, mas que atua por diferentes meios para realizar a operação. A primeira fase da operação começou no dia 14 e encerrou no último domingo.

