Moradores reclama de poeira e mau cheiro em ruas sem pavimentação, em Novo Progresso

(Foto:Jornal Folha do Progresso) – Muitos bairros de Novo Progresso são o verdadeiro retrato do abandono. Ruas esburacadas, sem pavimentação e com esgoto correndo a céu aberto são os cenários presentes na vida de moradores há décadas. Os mosquitos, o lixo e o mau cheiro compõe o pacote do descaso vivido por progressense que há anos ouvem a mesma promessa de que as coisas vão mudar, mas nunca mudam.

Em visita ao bairro Juscelandia, a equipe do Jornal Folha do Progresso constatou, em uma tarde, o que moradores sentem na pele todos os dias e denunciam às autoridades competentes que fecham os olhos para a triste realidade: poeira, ruas intransitáveis e crianças brincando ao lado do lixo.

Conforme V.S.R, moradora da Rua Edelberto Oderdenge no centro do referido bairro, entra ano e sai ano e a realidade é a mesma, assim como a promessa, o caminhão vai passar diariamente aqui. Passa duas vezes no dia em alta velocidade, ao tempo que passa a poeira retorna, igual às máquinas que nunca chegam. “Fizeram uns quebra-molas na rua que mais parece uma montanha”, disse.

Morador relata que mora no mesmo endereço há 20 anos e conta que desde que está no local nunca houve qualquer benfeitoria na via. “Esse bairro deve ter uns 23 anos e até hoje não tem asfalto. Têm uns quatro oito meses que o prefeito veio aqui e disse que dali 15 dias iria começar a mexer na rua, já se passou todo esse tempo e ninguém voltou”, desabafa.

Enquanto a reportagem falava com o morador, uma vizinha denunciou que o esgoto do vizinho estava há meses sendo jogado na rua, bem em frente a sua casa e ninguém foi ao local resolver a situação. A água parada é o criadouro perfeito para os mosquitos, além de gerar forte mau cheiro. “Minha neta está doente hoje. Isso só serve para criar mosquito. Quando chove ninguém passa na rua. Quando é seca a poeira é demais”, disse a moradora que não quiz se identificar.

Além de representar um risco para a saúde da população que reside no bairro, a péssima qualidade das ruas também é prejudicial ao bolso da população que além de pagar impostos para patrocinar as melhorias que não vem, seus veículos são frequentemente danificados pelas más condições de trafegabilidade das ruas. As valas e buracos já danificaram muitos veículos que por ali passaram, como contou a moradora.

O problema não é exclusividade do Bairro Juscelandia. Existem muitos outros na mesma situação, como Jardim Europa e Jardim America, os primeiros da cidade e seus moradores ainda padecem com ruas sem asfalto.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/08/2023/14:36:23

