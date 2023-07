Moradores registram fenômeno provocado por vendaval na Serra do Índio, em Santarém (PA)

Por volta de 16h, desta segunda-feira, 10, um vendaval provocou estragos em vários pontos de Santarém, oeste do Pará

Foto:Reprodução

Durante as rajadas de vento, a cortina de poeira encobriu dezenas de residências no bairro do Santarenzinho

Por volta de 16h, desta segunda-feira, 10, um vendaval provocou estragos, com queda de árvores e poeira sobre carros e casas, em vários pontos de Santarém, oeste do Pará.

Imagens gravadas por moradores, mostram uma cortina de poeira, provocada pelo forte vento, no topo da Serra do Índio, as proximidades do bairro do Santarenzinho.

O fenômeno chamou atenção de dezenas de pessoas. Após a poeira avançar sobre o bairro, dezenas de residências foram encobertas, durante as intensas rajadas de vento.

Na orla da cidade o forte vento causou estragos em algumas barracas de camelôs. Também há relatos de chuva rápida e até mesmo casas destelhadas em alguns locais, enquanto que em outras regiões do município, o tempo nem chegou a ficar nublado e a sensação de clima abafado predominou.

