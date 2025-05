Moraes ameaça prender Aldo Rebelo durante depoimento no STF

Foto: Reprodução | ‘Se o senhor não se comportar vai ser preso por desacato’, disse o ministro do Supremo ao político que prestou depoimento como testemunha de Almir Garnier.

O ministro Alexandre de Moraes se irritou, nesta sexta-feira, com o depoimento do ex-ministro Aldo Rebelo no STF.

O político foi chamado a depor como testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha Almir Garnier.

O entrevero ocorreu quando Rebelo pareceu relativizar acusações contra o militar, que teria dito que estava “à disposição” de Jair Bolsonaro para apoiar o plano de golpe.

“É preciso levar em conta que, na língua portuguesa, nós conhecemos aquilo que se usa que é a forca da expressão. A forca de expressão não pode ser levada de forma literal. Quando alguém diz ‘estou à disposição’, isso não pode ser lido de forma literal”, disse Rebelo.

Moraes então advertiu o depoente dizendo que ele não poderia interpretar a fala de Garnier na reunião, dado que não estava presente no encontro golpista.

“A minha apreciação sobre a língua portuguesa é minha. Não vou aceitar censura”, retrucou Rebelo.

“Se o senhor não se comportar vai ser preso por desacato”, disse Moraes.

Rebelo não se intimidou e chegou a tentar fazer uma pergunta sobre detalhes do inquérito, sendo interrompido pelo chefe da PGR, Paulo Gonet, que deixou claro que quem fazia as perguntas na sessão era a defesa e a acusação, não o depoente.

Sobre a fala de Rebelo, Moraes voltou a interromper o depoente para dizer que ele saberia pela imprensa o que estava questionando sobre o inquérito.

Rebelo então passou a defender Garnier. “Nas Forcas Armadas, a hierarquia é mais rígida exatamente na Marinha. Garnier sempre foi muito respeitoso. Tinha muita hierarquia e disciplina e ele sempre foi muito rigoroso no cumprimento dessas duas coisas”, disse Rebelo. “Os fuzileiros não discutem ordem nem questionam ordem. Por isso, sempre estão à disposição dos superiores”, disse Rebelo.

Depois do momento de tensão, o depoimento de Rebelo foi encerrado sem maiores consequências para o ex-ministro.

