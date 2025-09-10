Moraes autoriza que Bolsonaro seja submetido a procedimento médico no domingo (14)

Foto: Getty | O ex-presidente será submetido a procedimentos médicos para investigar um possível câncer de pele.

O ministro Alexandre de Moraes autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja submetido a procedimentos médicos no domingo (14), em Brasília.

O pedido foi feito pela defesa de Bolsonaro para a retirada de lesões na pele. Não há necessidade de internação. O objetivo é investigar um possível câncer de pele.

O advogado Celso Vilardi disse que conversou com Jair Bolsonaro (PL), seu cliente, após os votos dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e Flávio Dino pela condenação do ex-presidente. Segundo o defensor, o réu está “bastante chateado”.

“Falamos com ele, ele está bastante chateado”, afirmou Vilardi nesta quarta (10) ao chegar para a sessão da Primeira Turma do STF.

“A gente tem uma convicção que não existe participação do [ex-]presidente no Punhal Verde e Amarelo e no 8 de Janeiro”, acrescentou, em referência a um plano de assassinato de autoridades citado nas investigações e aos ataques à praça dos Três Poderes em 2023.

Os votos dados pelos ministros na terça-feira (9) marcaram uma derrota, ainda que esperada, para o bolsonarismo.

Nesta quarta-feira (10), o voto do ministro Luiz Fux foi favorável aos oito réus do caso. O julgamento se encerra na próxima sexta-feira (12).

Fonte: FOLHAPRESS/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/09/2025/18:48:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...