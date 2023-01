Moraes nega pedido e mantém posse de 11 deputados bolsonaristas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O grupo de juristas argumentava que os congressistas eleitos e reeleitos endossaram os atos terroristas realizados em 8 de janeiro, em Brasília. (Com informações do Folhapress).

O ministro pede ainda que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), seja oficiado para adoção das providências que entender cabíveis no âmbito do colegiado da Casa.

“Neste momento, eventuais consequências das condutas noticiadas em relação aos mandatos dos Deputados Federais nominados deverão ser analisadas no âmbito do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 55 da Constituição Federal”, diz Moraes na decisão.

Desta forma, poderão tomar posse de seus mandatos na próxima quartafeira (1º): – Luiz Ovando (PP-MS) – Marcos Pollon (PL-MS) – Rodolfo Nogueira (PL-MS) – João Henrique Catan (PL-MS) – Rafael Tavares (PRTB-MS) – Carlos Jordy (PL-RJ) Walber Virgolino (PL-PB Moraes também negou o pedido de abertura de um novo inquérito policial por ausência de justa causa, no entendimento do ministro.

O ministro do Supremo Alexandre de Moraes negou o pedido para a suspensão da posse de 11 deputados federais eleitos suspeitos de envolvimento nos atos golpistas. Para ele, caberá ao Conselho de Ética da Câmara lidar com a questão.

(Foto:© Getty) – Desta forma, poderão tomar posse de seus mandatos na próxima quartafeira (1º): – Luiz Ovando (PP-MS) – Marcos Pollon (PL-MS) – Rodolfo Nogueira (PL-MS) – João Henrique Catan (PL-MS) – Rafael Tavares (PRTB-MS) – Carlos Jordy (PL-RJ) Walber Virgolino (PL-PB Moraes também negou o pedido de abertura de um novo inquérito policial por ausência de justa causa, no entendimento do ministro.

You May Also Like