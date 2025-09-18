Moraes tira GSI da escolta de Bolsonaro e determina atuação exclusiva da PF ou da Polícia Penal

Jair Bolsonaro deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos — Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro do STF cita, na decisão, problemas na ida de Bolsonaro ao hospital e cobra padronização da escolta.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a escolta do ex-presidente Jair Bolsonaro seja feita exclusivamente pela Polícia Federal ou pela Polícia Penal, sem participação do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). O órgão ficará restrito à proteção de familiares.

Na decisão, Moraes apontou a necessidade de padronizar os deslocamentos para evitar problemas como os registrados no domingo (14), quando Bolsonaro foi levado ao hospital para retirar lesões na pele. O embarque e desembarque ocorreram em local inadequado, ao ar livre, e o ex-presidente chegou a permanecer por longo tempo diante de apoiadores e da imprensa, acompanhando uma entrevista improvisada do médico responsável.

A Polícia Penal justificou que, diante da grande aglomeração de apoiadores, preferiu não usar força nem comando verbal para agilizar a entrada de Bolsonaro no veículo. Segundo o órgão, o retorno do ex-presidente para casa transcorreu sem incidentes relevantes.

Fonte: Jornal CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2025/07:00:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...