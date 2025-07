Morango do amor viraliza e dá dinheiro: veja como fazer a receita em casa

Foto: Reprodução | O Morango do Amor, versão moderna da maçã do amor, é um sucesso nas redes sociais e nas confeitarias, com vendas de até R$ 13 mil/dia.

O Morango do Amor se destaca como a versão contemporânea da clássica maçã do amor, unindo morangos frescos a um irresistível brigadeiro e uma calda vermelha de açúcar que, ao endurecer, cria uma crocante camada exterior.

Nos últimos tempos, esse doce tem se tornado um verdadeiro fenômeno nas redes sociais. A receita, que homenageia a tradicional maçã do amor, combina ingredientes simples de forma surpreendente, resultando em um produto que já conquista paladares em diversas docerias.

Com um impacto significativo no mercado local, algumas confeitarias estão relatando faturamentos de até R$ 13 mil por dia com a venda do Morango do Amor, evidenciando o apelo que essa iguaria tem junto aos consumidores.

Para aqueles que desejam experimentar fazer essa delícia em casa, o g1 disponibiliza a receita a seguir:

Ingredientes para o Brigadeiro Branco:

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

½ xícara de leite em pó

1 colher de sopa rasa de manteiga sem sal

Em uma panela, combine todos os ingredientes e cozinhe em fogo baixo, mexendo constantemente até começar a ferver. Após essa etapa, mantenha no fogo por mais 10 minutos ou até obter uma consistência de brigadeiro mole. Transfira para um recipiente e deixe esfriar por pelo menos 4 horas.

Enquanto isso, lave bem os morangos e envolva-os cuidadosamente no brigadeiro preparado.

Ingredientes para a Calda:

2 ½ xícaras (chá) de açúcar

1 ½ xícara (chá) de água

2 colheres (sopa) de vinagre

10 gotas de corante alimentício em gel vermelho

Misture o açúcar, a água, o vinagre e o corante vermelho em uma panela. Antes de acender o fogo, misture bem todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Cozinhe sem mexer até alcançar o ponto de bala dura, o que deve levar cerca de 20 minutos.

Com a calda pronta, mergulhe cada morango revestido com brigadeiro na mistura e retire o excesso antes de dispor sobre uma superfície untada ou antiaderente para secar.

A popularidade do Morango do Amor não apenas encantou os apaixonados por doces, mas também trouxe novas oportunidades para os empreendedores locais. Carol, uma das confeitarias que se destacou nesse nicho, produz até 750 morangos diariamente.

