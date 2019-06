(Foto:© Marcelo Camargo/Agência Brasil )- As mensagens divulgadas pelo The Intercept está causando enorme alvoroço

‘Moro Traidor da Pátria’ é o assunto mais comentado no Twitter nesta 5ª

Na esteira da divulgação de novos trechos de conversas entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e o procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, que supostamente mostrariam a interferência do Judiciário nas investigações da Lava Jato, o assunto mais comentado do Twitter no Brasil, na manhã desta quinta-feira, 13, é a hashtag “Moro Traidor da Pátria”.

Em mais um trecho dos diálogos divulgados pelo site The Intercept, Dallagnol diz a Moro, então juiz federal responsável pela Lava Jato, que uma das operações depende da “articulação com os americanos, que está sendo feita”.

O trecho causou revolta entre os opositores do governo e também entre apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pedem a renúncia de Moro do cargo de ministro e a anulação dos processos nos quais houve suposta interferência do juiz na investigação.

