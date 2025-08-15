“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer

Foto:Reprodução | Virginia Fonseca compartilhou reflexão enigmática em suas redes sociais, nesta quinta-feira (14/8), pouco depois de ter vindo a público possível envolvimento de seu ex-marido, Zé Felipe, com a influenciadora Victória Miranda.

Nos stories de seu Instagram, a mãe de Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo publicou mensagem sobre não se incomodar com ofensas de terceiros:

“Construa uma paz interior tão inabalável que a ofensa do outro morra de fome por falta da sua atenção”.

De acordo com informações divulgadas pela jornalista Gaby Cabrini, Zé Felipe teria ficado com Victória Miranda na quarta-feira (13/8), durante festa na casa de um amigo.

A influenciadora de moda e estilo de vida mora em Goiânia e é seguida por mais de 200 mil pessoas no Instagram.

Flerte na festa

A princípio, Zé Felipe teria se interessado por outra convidada da festa, a DJ Gisele Dario, com quem chegou a flertar. No entanto, o flerte que avançou mesmo foi com Victória Miranda, com quem o cantor trocou beijos durante o evento.

Affair com o irmão

Ainda sobre Victória, o programa Fofocalizando resgatou publicação da página de celebridades Lets Gossip que revelou que, há algum tempo, ela e Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe, já haviam sido flagrados em clima de intimidade.

Zé Felipe solteiro

Vale lembrar que Zé Felipe está solteiro desde maio, após o término do casamento de seis anos com Virginia Fonseca. Em entrevista recente, o cantor afirmou que já “beijou na boca” desde o fim do relacionamento.

Fonte: metropoles/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/08/2025/08:29:35

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...