Morre 2ª vítima de grave acidente na BR-163 em Sinop (MT)

Foto: Reprodução | Elza Maria Bezerra Ferreira, de 59 anos, foi a segunda vítima fatal do grave acidente envolvendo quatro veículos, no sábado,28 de junho de 2025, na BR-163, próximo ao viaduto São Cristóvão. Ela que chegou a ser socorrida para o hospital regional, era passageira da GM S10 e o condutor, seu esposo, Pedro Ferreira de Oliveira, de 53 anos, faleceu no local.

Na caminhonete havia um terceiro ocupante, uma criança, neta do casal. Ela também foi socorrida em estado grave e segue internada. Não há informações do seu estado de saúde.

Além da S10, o acidente envolveu um Toyota Hilux, uma carreta bitrem e uma motocicleta Yamaha YJ6. Dois ocupantes da motocicleta e dois da Hilux também foram socorridos e encaminhados à unidade de saúde. O condutor da carreta não se feriu.

As informações iniciais apontam que a S10 e a Hilux colidiram frontalmente. Na sequência, a S10 rodou na pista e colidiu na lateral da MB Actros, placa Brasil. A motocicleta que vinha atrás não conseguiu parar e atingiu o acidente principal.

O local foi isolado para a perícia da Politec, que irá apontar a causa e dinâmica da colisão. A Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil também foram acionadas e investigam as responsabilidades do acidente.

A S10 teve a parte frontal destruída, enquanto a Hilux ficou tombada na pista. A rodovia foi interditada e o fluxo de veículos desviado para via marginal.

Atuaram nos resgates dos feridos a equipe da Nova Rota do Oeste, Corpo de Bombeiros e uma ambulância particular.

Fonte: Só Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/06/2025/10:36:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...