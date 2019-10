Morre a médica Paula Eloá, que estava em estado vegetativo desde o acidente ocorrido em maio de 2018

Médica Paula Eloá Barra morreu na madrugada desta terça-feira (15) no HRBA — Foto: Reprodução/Facebook/Paula Barra

Médica realizava atendimentos pelo SUS na UBS do bairro Santíssimo.

Faleceu na madrugada desta terça-feira (15) a médica Paula Eloá Carneiro, vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 30 de maio de 2018. No momento do acidente, Eloá estava na companhia do pai, Luiz Carlos Barra, de 62 anos. A jovem de 30 anos, estava internada no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em estado vegetativo.

Segundo familiares, o corpo de Eloá será velado na capela da igreja do Santíssimo, mas deve ser sepultado em Belém.

Em nota, o HRBA informou que a paciente deu entrada na unidade no dia 31 de maio de 2018 e faleceu, às 2h41, desta terça-feira (15). O Hospital lamenta o falecimento da médica e manifesta sua solidariedade à família e amigos nesse momento de tristeza.

O acidente

Luiz Barra e Paula Eloá foram vítimas do acidente — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Josinei, que estava dirigindo uma caminhonete, avançou a preferencial e atingiu em cheio o carro de passeio onde estavam o idoso Luiz Carlos de Carvalho Barra e a filha dele, a médica Paula Eloá Carneiro Barra.

Luiz sofreu luxação na clavícula e fratura na pelve, após exames de raio-x e tomografia, ele recebeu alta. Paula Eloá sofreu traumatismo cranioencefálico, e precisou passar por uma cirurgia na cabeça que durou 2 horas. A cirurgia foi para drenar o hematoma intracelebral.

Pai e filha foram atingidos por uma caminhonete que invadiu a preferencial no cruzamento da avenida Rui Barbosa e a travessa dos Mártires, no Centro. O condutor da caminhonete, Josinei Pereira dos Santos, de 23 anos, que à Polícia disse ser da cidade de Itaituba e estava em Santarém a negócios.

O laudo do exame de dosagem alcoólica feito pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves no sangue coletado de Josinei Pereira indicou que o condutor estava alcoolizado no momento do acidente. O laudo saiu no dia 18 de junho de 2018, mas só chegou ao conhecimento da Polícia Civil no mês de agosto.

No dia do acidente, Josinei alegou que não viu a placa que indicava a preferência da outra via e que por estar na cidade para tratar de negócios, não conhecia direito a sinalização do centro comercial de Santarém.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...