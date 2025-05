Morre aos 124 anos a paraense que seria a mulher mais velha do mundo

Na comunidade Japum, em Cachoeira do Arari, a vida passava devagar para dona Teodora | Foto: JR Avelar

Teodora Maria de Alcântara, a paraense de 124 anos, faleceu na Ilha do Marajó. Conheça sua história e legado.

Nascida no dia 18 de agosto de 1900, Teodora Maria de Alcântara sobreviveu a duas grandes pandemias em um século e a duas grandes guerras mundiais. Ela vivia sua vida isolada em uma humilde casa, na comunidade marajoara Japum, no município de Cachoeira do Arari, Ilha do Marajó.

Nesta manhã de quarta-feira (14), Teodora faleceu aos 124 anos, conforme noticiou o jornalista do DIÁRIO DO PARÁ, JR. Avelar. Sua carteira de identidade indica que nasceu no dia 18 de agosto de 1900, conforme certidão de nascimento lavrada em um cartório na vila de Pinheiro, hoje distrito de Icoaraci, provando sua idade.

A idosa sobreviveu a fatos marcantes da história, como as duas pandemias dos últimos 100 anos – a gripe espanhola e o coronavírus. Dona Teodora acompanhou pelo rádio, seu amigo inseparável, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a queda do muro de Berlim, viagem do homem à Lua, invenção da televisão, surgimento do celular e internet, crises mundiais e ditadura militar.

Dona Teodora ganhou notoriedade e virou personagem do DIÁRIO após liderar um protesto em 2016 pedindo a extensão da energia elétrica até sua comunidade. Durante dois dias, ela não arredou pé do ram interditado até que o protesto surtiu efeito e o serviço foi autorizado pela prefeitura de Cachoeira do Arari.

MULHER MAIS VELHA DO MUNDO

Havia uma grande luta para que a dona Teodora fosse incluída no Livro dos Recordes, o Guinness, como a mulher mais velha do mundo, que hoje reconhece apenas a gaúcha Inah Canabarro Lucas, que tem 116 anos. Sem saber ler ou escrever, Teodora Maria de Alcântara deixou seu nome gravado na história, independentemente se o livro dos recordes reconhecer sua longevidade.

Fonte: JR Avelar/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/05/2025/13:41:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...