Morre aos 84 anos José de Paiva Netto, presidente da Legião da Boa Vontade

O escritor, jornalista, radialista, compositor e educador brasileiro José de Paiva Nettomorreu aos 84 anos, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (7), segundo nota divulgada pela Legião da Boa Vontade (LBV), da qual era presidente.

Paiva Netto nasceu em 2 de março de 1941, no Rio, e estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo. As causas da morte não foram divulgadas.

A LBV informou que as homenagens ao educador serão realizadas nesta quarta-feira (8), em São Paulo, em cerimônia aberta ao público, com local ainda a ser definido.

Reconhecido por sua atuação na área social e educacional, Paiva Netto liderou a LBV por décadas, período em que a instituição se consolidou como um dos maiores movimentos humanitários do planeta, com projetos de assistência social, educação e comunicação voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Com uma proposta pedagógica que unia valores espirituais e formação cidadã, desenvolveu a linha educacional conhecida como Pedagogia do Afeto e Pedagogia do Cidadão Ecumênico, que busca integrar razão e sentimento no processo de aprendizagem.

Sob sua liderança, a LBV passou a ter papel de destaque na Organização das Nações Unidas (ONU), mantendo relação consultiva há mais de 30 anos. Em 2000, Paiva Netto criou o Fórum Mundial Espírito e Ciência, voltado à aproximação entre saber científico e tradições espirituais.

Em 1989, fundou o Templo da Boa Vontade, em Brasília, monumento ecumênico que se tornou um dos principais pontos de peregrinação da capital federal e foi eleito uma das Sete Maravilhas da cidade.

Autor de diversas obras traduzidas para mais de 25 idiomas e publicadas em braile, Paiva Netto foi um dos principais divulgadores do Evangelho-Apocalipse. Seus livros superaram a marca de 10 milhões de exemplares vendidos. Também colaborou com veículos como Folha de S.Paulo, Jornal de Brasília, A Tarde e revista Manchete.

Ao longo da trajetória, recebeu diversas condecorações, entre elas a Medalha do 1º Centenário da Academia Brasileira de Letras, a Ordem do Rio Branco, a Ordem do Mérito Aeronáutico (grau de Comendador) e a Medalha do Pacificador, concedida pelo Exército Brasileiro.

Segundo a LBV, Paiva Netto deixa a esposa, Lucimara Augusta, e os filhos Franklin (já falecido), Pedro, José Eduardo, Iraci, Tatiana, Alziro e Emmanuel Adolfo, além de netos e bisneto.

