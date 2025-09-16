Morre, aos 89 anos, o diretor e ícone de Hollywood Robert Reford

Foto: Reprodução | O ator e cineasta Robert Redford, vencedor do Oscar, morreu aos 89 anos. A informação é do New York Times.

Segundo o veículo americano, a morte de Robert foi confirmada por Cindi Berger, diretora executiva da empresa de publicidade Rogers & Cowan PMK. Ela disse que ele morreu durante o sono, mas a causa não foi especificada.

Redford construiu uma das carreiras mais sólidas e respeitadas de Hollywood, tanto diante quanto atrás das câmeras. Ator consagrado desde os anos 1960, ele se destacou em clássicos como “Butch Cassidy” (1969), “Golpe de Mestre” (1973) e “Todos os Homens do Presidente” (1976), papéis que o transformaram em símbolo de carisma e elegância no cinema.

Ao longo das décadas, recebeu prêmios importantes, incluindo o Oscar de melhor diretor por “Gente como a Gente” (1980), consolidando-se como um artista multifacetado. Ele também levou um Oscar honorário em 2002, por ser uma “inspiração para cineastas de todo o mundo”.

Além do trabalho no cinema, Redford também deixou marca como produtor e ativista. Ele fundou o Instituto Sundance, que mais tarde deu origem ao Festival de Sundance, uma das principais vitrines do cinema independente mundial.

Engajado em causas ambientais e sociais, o ator-diretor se tornou referência por unir sucesso artístico com compromisso cultural e político, sendo reconhecido como um dos grandes nomes da sétima arte.

