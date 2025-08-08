Morre Arlindo Cruz, ícone do samba, aos 66 anos

Foto: Reprodução | Músico estava desde 2017 internado por conta de um acidente vascular cerebral hemorrágico

Morreu nesta sexta-feira (8), o cantor e compositor Arlindo Cruz, aos 66 anos. A notícia foi confirmada pela esposa do artista, Babi Cruz.

Em 2017 ele foi internado por conta de um acidente vascular cerebral hemorrágico, desde então não voltou aos palcos e seguiu recebendo cuidados ora em casa, ora no hospital. Ele faleceu no hospital Barra D’Or, na Zona Oeste do Rio.

“Arlindo Cruz pertence aquela rara categoria de sambistas que podemos definir como completos. Ele foi um sambista versado em todos os gêneros de samba que podemos imaginar. Samba-enredo, partido alto, sincopado…”, define o professor Luiz Antonio Simas, amigo de Arlindo Cruz e um dos maiores pesquisadores de samba no país.

“Arlindo Cruz se vai, mas a obra dele permanece e permanecerá”, resume.

Autor de diversas pérolas do samba, Arlindo Cruz nasceu em 14 de setembro de 1958, no Rio de Janeiro. Desde pequeno teve contato com a música, se notabilizando como um menino prodígio pela técnica exemplar com instrumentos como o cavaquinho.

O músico fez parte do emblemático grupo Fundo de Quintal, ao lado de outros grandes nomes do samba, como Sombrinha, Almir Guineto, Jorge Aragão e Bira Presidente, que faleceu recentemente.

Antes disso, Arlindo foi um dos grandes nomes a ter feito parte do grupo Cacique de Ramos, ainda na década de 1980, quando o cantor estava iniciando a carreira.

No carnaval carioca ele fez história também, ao vencer dezenove disputas de samba-enredo por escolhas como Império Serrano, Acadêmicos do Grande Rio, Unidos de Vila Isabel e Leão de Nova Iguaçu

O cantor é pai do músico Arlindo “Arlindinho” Domingos da Cruz Neto e de Flora Cruz.

Ainda não foi confirmado onde será o enterro e velório do artista.

Fonte: Metrópoles Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/15:00:18

