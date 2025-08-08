Morre bebê de grávida espancada pelo companheiro, em Santarém | PA

Chegada da grávida vítima de agressão, no Pronto Socorro Municipal — Foto: Kamila Andrade / g1

O óbito fetal foi constatado após a avaliação médica e exames no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo.

O bebê da mulher grávida de oito meses que foi espancada pelo companheiro na tarde desta quinta-feira (7) na comunidade Tabocal, região do planalto BR-163, em Santarém, oeste do Pará, não resistiu.

O óbito fetal foi constato após a avaliação médica e exames realizados no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS).

Por meio de nota, o HMS informou que a gestante vítima de agressão física, encontra-se internada na Ala Materno-Infantil da unidade, em estado clínico estável, consciente e orientada. A equipe média avalia se o parto do feto morto será realizado por indução ou cesárea.

Odivania Pinto pediu ajuda a uma vizinha após ser agredida pelo companheiro. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Municipal apresentando hematomas no rosto, barriga e pés.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar e prender o suspeito em flagrante. Ele foi conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) que investiga o caso. À polícia, o homem identificado como Elinelson dos Santos Ferreira, 25 anos, negou ter agredido a companheira.

