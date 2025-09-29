Morre bezerra rara que nasceu com duas faces por anomalia

Foto: Reprodução | Uma bezerra que nasceu com dois rostos em Belmonte, no Oeste catarinense, morreu poucos dias após o nascimento.

A informação foi confirmada pelo biólogo Jackson Preus, que acompanhou o caso, segundo o g1 SC.

Animal foi levado à Unoesc para avaliação; caso raro de duplicação facial deve servir para estudos acadêmicos

O filhote veio ao mundo na madrugada de quinta-feira (25), na propriedade do agricultor Vitorino Caglione, de 80 anos. Surpreso com a condição do animal, o criador levou a bezerra até São Miguel do Oeste, onde passou por avaliação de especialistas da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc).

De acordo com o professor e biólogo Jackson Preuss, doutor em Biologia, o caso foi classificado como diprosopia, uma anomalia congênita extremamente rara caracterizada pela duplicação parcial ou total da face.

— É uma alteração congênita rara e complexa. Alguns animais com essa condição já viveram por muitos anos, mas cada caso é único — explicou o especialista.

Apesar da morte precoce, o episódio será aproveitado para fins acadêmicos. Segundo a universidade, o caso deve servir como material de estudo para os cursos de veterinária e genética, permitindo que alunos tenham contato com uma condição geralmente restrita a registros científicos.

— É um exemplo raro que possibilita aos estudantes compreender, na prática, algo que muitas vezes só aparece nos livros — concluiu Preuss.

Fonte: Noticias Tupi e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/15:20:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...