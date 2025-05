Morre Cristina de Orleans e Bragança, bisneta da princesa Isabel, aos 74 anos

Cristina de Orleans e Bragança, da família real brasileira. (Arquivo da Família)

Trineta de Dom Pedro II, Cristina faleceu após parada cardiorrespiratória enquanto se recuperava de uma cirurgia.

Cristina de Orleans e Bragança, bisneta da princesa Isabel e trineta de Dom Pedro II, faleceu nesta quinta-feira (15), aos 74 anos, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ela estava internada no Hospital da Unimed, onde se recuperava de uma cirurgia no abdômen, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Natural de Petrópolis, Cristina era filha de Dom Pedro Gastão de Orleans e Bragança, descendente direto da família real brasileira, e irmã de Francisco de Orleans e Bragança. Formada em Biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), estava aposentada e morava atualmente em Itaipava, distrito de Petrópolis.

Cristina era casada com Antônio Marinho e deixa duas filhas, Anna Teresa e Paola Maria, além de um neto.

Apesar de não possuir qualquer função oficial, Cristina fazia parte da chamada “família real brasileira”, cujos membros mantêm vínculo simbólico com a história do Império no Brasil.

Fonte: gov.br e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2025/10:20:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...