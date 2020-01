Morre em Parauapebas bebê de um ano que foi estuprada pelo padrasto com conhecimento da mãe

(Foto:Deyvyd e Irislene /Ronaldo Modesto) – Criança não resistiu aos ferimentos após ser estuprada e sofrer traumatismo craniano

Foi declarado o óbito no final da tarde desta quarta-feira (08) da bebê de um ano e oito meses que foi estuprada pelo padrasto com o consentimento da mãe em Parauapebas, sudeste do Pará. Segundo a delegada Ana Carolina de Abreu, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a criança já estava com morte cerebral desde pouco depois de ser internada, mas somente na tarde de hoje que o óbito foi confirmado, depois do coração parar de bater.

O caso chegou às autoridades após funcionários do hospital desconfiarem quando a menina chegou à unidade com traumatismo craniano e lesões no anus e vagina. “A mãe – Irislene da Silva Miranda – disse que saiu para comprar carne e, quando voltou, encontrou a menina ferida nos braços do padrasto. Ela tentou reanimar a criança, mas não conseguiu, e então pediu ajuda de vizinhos, que levaram elas ao hospital municipal. Primeiro ela disse que a menina caiu da cama e bateu a cabeça enquanto estava na cama, mas o depoimento tinha várias inconsistências”, disse a delegada.

Uma das primeiras incoerências foi que, inicialmente, a mulher disse aos vizinhos que estava cozinhando quando a criança se acidentou, e ficou na casa o tempo todo, diferente do que que disse à polícia. Conversando com testemunhas, ficou comprovado que ela ficou na casa o tempo todo. Interpelada pela Polícia, a mulher confessou que Deyvyd Renato Oliveira Brito seria o autor das agressões, na tentativa de acobertar o estupro, e ela sabia que ele tinha o hábito de estuprar a menina.

Primeiro, a delegada autuou Irislene por omissão, mas como ficou provado que ela sabia dos abusos e acobertava, ela foi classificada como coautora dos crimes de estupro de vulnerável e feminicídio. “Ela disse que ele abusava da menina quando ela se negava a ter relações sexuais com ele”, informou a delegada Ana Carolina.

A perícia encontrou lesões recentes e antigas na vagina da bebê, o que indica que os abusos ocorriam com frequência. Na casa do casal, foi achado manchas de sangue na calcinha, em uma fronha e no colchão.

Agora, ambos seguem presos e devem ser encaminhados ao sistema penitenciário ainda nesta quarta-feira (08)

