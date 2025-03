Morre Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, aos 77 anos

(Foto: Reprodução) – Prefeito passou por quatro internações hospitalares desde o fim de 2024

Morreu nesta quarta-feira (26), aos 77 anos, oprefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD). Ele estava internado no Hospital Mater Dei, na região centro-sul de Belo Horizonte, desde o dia 3 de janeiro, com quadro de insuficiência respiratória aguda. Era a quarta internação desde novembro de 2024. Na noite da última terça (25), Noman sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado por médicos.

A morte foi oficializada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Leia a nota na íntegra:

É com profundo pesar que a Prefeitura de Belo Horizonte informa o falecimento do prefeito Fuad Noman, ocorrido nesta data.

Fuad Noman dedicou décadas de sua vida ao serviço público, sempre pautado pelo compromisso com a ética, o diálogo e o bem-estar da população de Belo Horizonte. Economista por formação, com sólida trajetória na administração pública, Fuad ocupou importantes cargos no Governo Federal, Governo de Minas Gerais e na Prefeitura de Belo Horizonte, sempre deixando marcas de competência, responsabilidade e sensibilidade social.

Em 2022, assumiu o cargo de prefeito da capital mineira, e desde então conduziu a cidade com serenidade, firmeza e espírito público.

Fuad era conhecido por seu trato gentil, sua capacidade de escuta e seu amor por Belo Horizonte. Um homem público íntegro, cuja história se confunde com o desenvolvimento da nossa cidade.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e todos os cidadãos belo-horizontinos que perdem não apenas um líder, mas um exemplo de ser humano. A cidade se despede com gratidão e reverência.

Informações sobre o velório e homenagens serão divulgadas em breve.

Prefeitura de Belo Horizonte

Economista e escritor, Fuad foi eleito vice-prefeito em 2020 e assumiu a PBH em março de 2022 quando o titular, Alexandre Kalil, deixou o cargo. No discurso de posse, na Câmara, Fuad Noman destacou: “poderia estar aposentado, viajando, pescando, brincando com meus netos. Mas, não é isso que eu quero. Prefiro estar aqui, diariamente, trabalhado duro para preparar uma cidade melhor, como se fosse para os meus quatro netos, que enchem de alegria o meu coração. Eu quero que eles tenham orgulho da cidade que o vovô Fuad administrou”.

Quatro internações

O economista Fuad Noman foi internado quatro vezes nos últimos três meses por complicações de um tumor, chamado Linfoma não Hodgkin de Grandes Células B, diagnosticado em junho de 2024. Com quimioterapia, chegou à remissão da doença, mas fazia tratamento com anticorpo monoclonal.

Com quadro de imunossupressão, Fuad Noman não podia comparecer a eventos para evitar infecções. Por isto, não foi à Câmara e tomou posse de modo virtual no dia 1º de janeiro de 2025. Na cerimônia, por vídeo, usava máscara, ao lado da esposa, e falava com dificuldade.

Dois dias depois, em 3 de janeiro, o Mater Dei informou que o prefeito precisou ser internado na UTI com insuficiência respiratória aguda. Também foi confirmado o quadro de pneumonia. Por isso, Fuad tirou licença do cargo em 4 de janeiro, e Álvaro Damião assumiu a Prefeitura de Belo Horizonte interinamente. Fuad chegou a ser intubado no primeiro fim de semana de 2025, mas foi extubado no dia 5.

No dia 9, ele voltou a ser entubado após representar uma instabilidade respiratória e passou por uma traqueostomia percutânea.

A internação anterior havia sido no dia 19 de dezembro, quando foi constatado quadro de diarreia e desidratação. No dia seguinte (20), o prefeito precisou ser encaminhado à UTI para conter um sangramento intestinal. Ele recebeu alta e passou a virada do ano com a família.

Em 10 de dezembro, o prefeito chegou ao Mater Dei com quadro de pneumonia e sinusite e ficou uma semana internado. No dia 12, publicou uma foto nas redes sociais despachando no hospital, em uma cadeira de rodas, ao lado de secretários e do vice eleito em outubro, Álvaro Damião (União Brasil). Fuad recebeu alta no dia 15 para continuar o tratamento em casa.

Em novembro, Fuad ficou internado entre os dias 23 e 28 após sentir fortes dores nas pernas.Os exames diagnosticaram uma neuropatia periférica secundária, condição que surge como consequência de doenças como o câncer, tratamento pelo qual Fuad passou no início da campanha eleitoral.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/03/2025/14:42:42

