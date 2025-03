Morre George Foreman, lenda do boxe e campeão mundial duas vezes

Foto: Reprodução | O mundo se despede de um dos maiores nomes da história do boxe. George Foreman faleceu nesta sexta-feira, aos 76 anos, nos Estados Unidos. Foreman foi campeão olímpico em 1968 e se tornou campeão mundial dos pesos-pesados duas vezes: em 1973, aos 24 anos, e novamente em 1994, aos 45, quando se consagrou como o lutador mais velho a conquistar o cinturão da categoria. O anúncio de sua morte foi feito pelas redes sociais do atleta, mas a causa do falecimento não foi divulgada.

“Nossos corações estão despedaçados. Com imensa tristeza, anunciamos o falecimento de nosso querido George Edward Foreman Sr., que partiu pacificamente no dia 21 de março de 2025, rodeado de seus entes queridos. Um pregador dedicado, marido fiel, pai carinhoso, avô e bisavô orgulhoso, ele viveu com uma fé inabalável, humildade e propósito. Humanitário, atleta olímpico e duas vezes campeão mundial dos pesos pesados, era amplamente respeitado como uma força do bem, um homem de disciplina, convicção e defensor de seu legado, sempre buscando preservar seu bom nome para sua família. Agradecemos o amor e as orações recebidas e pedimos gentilmente privacidade enquanto honramos a vida extraordinária desse homem, que tivemos a sorte de chamar de nosso.”

