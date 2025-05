Morre José “Pepe” Mujica, um dos ícones da esquerda latino-americana

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835 – (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp: -93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail: folhadoprogresso.jornal@gmail.com /ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Conhecido por seu estilo de vida austero, Mujica residia em uma chácara modesta e doava grande parte de seu salário presidencial para causas sociais. Durante seu governo, promoveu políticas progressistas, como a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da maconha, além de avanços em educação e distribuição de renda.

Nascido em 20 de maio de 1935, Mujica foi guerrilheiro do Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros, passando 13 anos preso durante a ditadura militar uruguaia. Após a redemocratização, ingressou na política institucional, sendo eleito deputado, senador e, posteriormente, presidente do Uruguai de 2010 a 2015.

A causa da morte foi um câncer de esôfago com metástase no fígado, diagnosticado em abril de 2024.

You May Also Like