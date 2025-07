Morre Mary Terezinha, grande parceira de Teixeirinha e que era natural da Região Central

(Foto: Reprodução) – Um das artistas mais conhecidas do Estado por ter cantado e tocado gaita, além de realizar 12 filmes e inúmeros shows ao lado de Teixeirinha, Mary Terezinha morreu nesta segunda-feira (30) em casa, em Porto Alegre, aos 77 anos.

A causa da morte e os detalhes sobre velório não haviam sido divulgados até a publicação desta reportagem.

Nascida em 30 de março de 1948 em Tupanciretã, Mary Terezinha Cabral Brum teve 22 anos de parceria musical e amorosa com o grande cantor Teixeirinha, com quem teve dois filhos: Alexandre e Liane. A cantora e gaiteira anunciou em 1984 a separação de Teixeirinha, que acabou falecendo de câncer linfático em 1985.

Em seu perfil no Facebook, Mary Terezinha compartilhava informações sobre sua vida longe dos palcos, nos últimos anos de vida.

Nos últimos anos, Mary cantava músicas religiosas da Igreja do Evangelho Quadrangular, da qual era fiel desde o final dos anos 1990.

