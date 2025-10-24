Morre menina de 11 anos, terceira vítima de grave acidente na BR-163 em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Paola Batista de Oliveira estava internada no Hospital Municipal e aguardava transferência para Sinop; o acidente já havia deixado o pai e o irmão mortos.

Morreu nesta sexta-feira (24) a terceira vítima do grave acidente registrado na BR-163, em Novo Progresso (PA). Paola Batista de Oliveira, de apenas 11 anos, não resistiu aos ferimentos enquanto estava internada no Hospital Municipal da cidade, aguardando transferência para Sinop (MT).

A mãe da menina, Patrícia Batista de Oliveira, que também estava no veículo, foi transferida para Sinop e segue internada em estado grave. A família é de Sinop (MT).

O acidente aconteceu na madrugada de quinta-feira (23), por volta das 3h, no Km 1000 da BR-163, nas proximidades da comunidade Vila Isol. A colisão envolveu uma Toyota Hilux branca e um Chevrolet Onix Plus preto, que bateram de frente.

De acordo com informações da Polícia Civil, o impacto foi violento, e Alaucy Pereira Oliveira e o filho Murilo Batista Oliveira, de apenas 6 anos, morreram ainda no local.

As demais ocupantes do Onix, Patrícia e Paola, foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Novo Progresso. Com o agravamento do quadro, Paola não resistiu, tornando-se a terceira vítima fatal do acidente.

Os ocupantes da caminhonete Hilux foram encaminhados ao distrito de Castelo dos Sonhos, mas o estado de saúde deles ainda não foi divulgado.

A concessionária Via Brasil, responsável pelo trecho, realizou o atendimento inicial e a desobstrução da pista. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Veja fotos do acidente:

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/10/2025/13:30:00

