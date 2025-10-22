Morre no HMS, ciclista atropelado por caçamba na Av. Marcílio Dias, em Santarém

Fabiano Caetano foi atropelado por caçamba e não resistiu aos ferimentos — Foto: reprodução/Facebook

De acordo com informações de testemunhas, o acidente aconteceu no momento em que o ciclista foi desviar de um buraco e acabou sendo atingido pela caçamba.

Morreu na madrugada desta quarta-feira (22), no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém, oeste do Pará, o ciclista que foi atropelado por uma caçamba na tarde de terça (21), na avenida Marcílio Dias, bairro Área Verde.

Vídeos que circularam nas redes sociais ainda na tarde de terça-feira, mostram o ciclista identificado como Fabiano Caetano Ramos, 20 anos, caído no asfalto, bastante machucado e agitado. Ele recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Devido à gravidade dos ferimentos no tórax, braço e rosto, o jovem precisou ser intubado ainda na ambulância, depois foi encaminhado ao HMS.

Enquanto a vítima era socorrida pelo Samu, a caçamba que estava carregada de material, foi liberada por agente de trânsito da SMT para fazer o descarregamento.

O corpo de Fabiano Caetano ramos foi liberado na manhã desta quarta, para os familiares realizarem o velório.

Para ajudar a famílias nas despesas do funeral, um pix solidário foi organizado por amigos. A chave pix para quem puder ajudar é o telefone 93 99119-8779 destinário: Yan Azevedo da Silva.

Fonte: G1 Santarém – Pará e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2025/13:44:35

