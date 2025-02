Morre no HMS segunda vítima de atentado no bairro São Cristóvão, em Santarém

Jessica Evelyn Pantoja morreu na segunda (10) no Hospital Municipal — Foto: Redes Sociais

No local do crime, foi morto o homem identificado como Samuel Moreira Guimarães, conhecido como ‘Sumuelzinho’. Jéssica Evelyn Pantoja, a ‘Pandora’ foi levada para o hospital.

Morreu na manhã desta segunda-feira (10) no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém, oeste do Pará, a mulher identificada como Jéssica Evelyn Pantoja, conhecida como “Pandora”, que foi alvejada com sete tiros no fim da noite de domingo (9), no bairro São Cristóvão, após o homem que ela acompanhava em um carro de passeio, identificado como Samuel Moreira Guimarães, ser morto com ao menos seis tiros nas costas.

Em um vídeo de câmera de segurança instalada na Rua dos Lírios, Jéssica aparece correndo e logo atrás dela três homens armados. Todos somem das imagens por alguns segundos, e logo na sequência os homens retornam correndo para a Rua Santa Terezinha, onde a abordagem aconteceu a abordagem ao veículo em que as vítimas estavam.

Jéssica foi localizada pela Polícia Militar minutos depois do atentado. Ela estava ferida com gravidade e caída no asfalto. O serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou Jéssica para o HMS.

A morte de Jéssica Evelyn foi confirmada pela Assessoria de Comunicação do HMS por volta de 09h45, após a família da vítima ser comunicada do óbito pela unidade de saúde.

A vítima já tinha passagens pela Polícia, assim como Samuel Moreira Guimarães.

O atentado que resultou nas mortes de Samuel Moreira Guimarães e Jéssica Evelyn Guimarães será investigado pela Polícia Civil.

Agressão

Em junho de 2024, Jéssica Evelyn Pantoja foi encontrada desfalecida e perdendo muito sangue no bairro Maracanã, após ter sido agredida pelo companheiro com uma barra de ferro na região da cabeça. Naquela ocasião, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando Jéssica para o Pronto Socorro Municipal (PSM).

