Morre no hospital mulher que teve 90% do corpo queimado pelo ex-marido em Castelo dos Sonhos

Mulher foi atacada com gasolina, teve mais de 90% do corpo queimado.

Morreu na manhã desta sexta-feira(03) , no hospital municipal de Novo Progresso,Tatiane aparecida da Rocha do Carmo, 35 anos, que teve o corpo queimado, de forma covarde, por seu ex-companheiro.

O Crime aconteceu no dia 13 de abril , Laudemir Sousa Cunha, de 34 anos, chegou em casa sob o efeito de álcool, dizendo que levaria uma moto até outra localidade. Tatiane protestou, para proteger o marido e teve o corpo queimado por gasolina. Ela foi socorrida por amigos e teve mais de 90% do corpo queimado pelo ex-companheiro.

Tatiane aparecida da Rocha do Carmo, 35 anos, se recuperava das queimaduras, teve quadro clinico agravado nesta semana , enquanto tratava dos ferimentos , ela morreu de complicação da queimadura (Sepse), insuficiência renal.

Feminicidio

Laudenir foi preso em flagrante no distrito de Castelo de Sonhos acusado de ter ateado fogo na mulher, ele foi transferido para cadeia de Novo Progresso e alegou estar sob o efeito de álcool, pouco se lembrava do ocorrido. Após quatro dias na cadeia ele tentou suicídio com uma toalha – foi socorrido por companheiros de sela e internado na emergência do hospital municipal de Novo Progresso em estado Grave. Dois dias de internado [em coma] foi transferido para hospital em Santarém onde veio a óbito na tarde de quarta-feira (30/04).

Laudemir Sousa Cunha, de 34 anos, morreu na tarde da ultima quarta-feira (30) no hospital na cidade de Santarém.

