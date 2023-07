Morre no Pará Dom Geraldo Lyrio Rocha, arcebispo de Mariana; corpo vai rodar país

Dom Geraldo Lyrio Rocha morreu na madrugada desta quarta-feira (26) — Foto: Reprodução Arquidiocese de Mariana

Morreu nesta quarta-feira (26) o arcebispo emérito de Mariana, na região Central de Minas Gerais, e ex-presidente da Conferência Nacional dos Bispos (CNBB), Dom Geraldo Lyrio Rocha, de 81 anos. O religioso, que estava em tratamento de uma fratura por causa de uma queda, teve uma parada cardiorrespiratória durante a madrugada e não resistiu. Ele estava na Diocese de Altamira, no Pará, no Norte do Brasil, onde orientava padres em um retiro espiritual.

O velório teve início às 6h desta quarta-feira (26), na catedral de Altamira (PA). Após a cerimônia, o corpo será transferido para Vitória, no Espírito Santo, e, em seguida, para a cidade de Mariana (MG), onde ele será sepultado. Ainda não se tem informações sobre os horários dos ritos de despedida no município mineiro.

“Convidamos a todos a elevarem preces de agradecimento a Deus pela vida e fecundo ministério de Dom Geraldo. Rezemos em sufrágio por ele, pedindo ao Bom Deus que o acolha na vida eterna, assim como creu, esperou e comunicou, fazendo a Obra de um Evangelista”, publicou a Arquidiocese de Mariana.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) também manifestou sobre a morte do arcebispo Dom Geraldo Lyrio Rocha. “Podemos afirmar carinhosamente que Dom Geraldo Lyrio Rocha, neste tempo de sua emeritude, foi um avô de nossa fé e nos educou amorosamente ao seguimento a Jesus Cristo e à Igreja. Damos graças a Deus pela doação desse irmão aos inúmeros serviços prestados à CNBB, ao episcopado do Brasil e do mundo”, comunicou.

