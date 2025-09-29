Morre o apresentador Paulo Soares, o ‘Amigão’, aos 63 anos em São Paulo

Paulo Soares morreu aos 63 anos — Foto: Divulgação / ESPN

Jornalista da ESPN marcou época no SportsCenter ao lado de Antero Greco e terá velório nesta segunda-feira na capital paulista.

O jornalista e apresentador Paulo Soares, conhecido carinhosamente como Amigão, morreu nesta segunda-feira (29), em São Paulo, aos 63 anos. Ele havia celebrado aniversário no dia 13 de setembro. A causa da morte não foi divulgada.

O velório está marcado para esta segunda, das 13h às 17h, no Funeral Home, localizado na Rua São Carlos do Pinhal, 376, na capital paulista, conforme divulgado por familiares nas redes sociais.

Figura marcante da ESPN, Paulo Soares dividiu a bancada do ‘SportsCenter’ com o jornalista Antero Greco, que morreu em maio de 2023 em decorrência de um tumor cerebral. A dupla se tornou referência na cobertura esportiva desde a criação do programa, lançado em 2000 durante as Olimpíadas de Sydney e que permanece no ar até hoje.

Paulo passou por seis cirurgias na coluna desde 2023.

Fonte:CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...