Morre o ator Joe Marinelli, de ‘General Hospital’ e ‘Santa Barbara’

Foto:© Getty Images | O ator Joe Marinelli, que integrou o elenco de projetos como ‘General Hospital’ e ‘Santa Barbara’, morreu no dia 22 de junho, aos 68 anos, vítima de câncer. A notícia foi confirmada pela sua mulher.

Morreu o ator Joe Marinelli — que participou do elenco de várias séries — no domingo, dia 22 de junho, na Califórnia. Ele tinha 68 anos. De acordo com o que sua esposa, Jean Marinelli, compartilhou com a The Hollywood Reporter, o artista faleceu vítima de câncer.

A agente do ator, Julie Smith, disse à CNN (segundo a revista People) que Joe Marinelli havia sido diagnosticado com câncer de estômago e de garganta há alguns anos, e vinha convivendo com a doença.

Joe Marinelli era mais conhecido pelos papéis que interpretou em Santa Barbara, da NBC, Guiding Light, da CBS, General Hospital, da ABC, no filme Sideways, de Alexander Payne (2004), e — mais recentemente — na série The Morning Show, da Apple TV+.

“Eu o amava e amava o que ele representava. Não passamos 10 mil horas juntos, mas estávamos espiritualmente alinhados em muitos aspectos”, compartilhou o colega de elenco em The Morning Show, Mark Duplass, ao The Hollywood Reporter.

“O grande Joe Marinelli atuou no meu primeiro filme na escola de cinema, há 40 anos, e novamente em Sideways. Além de ser um artista extraordinário, ele era um ser humano excepcionalmente magnífico, com um coração do tamanho do oceano”, destacou Alexander Payne.

Por sua vez, Leigh J. McCloskey, amigo de Joe Marinelli e colega de elenco em Santa Barbara, prestou uma homenagem no Facebook, onde ressaltou que o ator era “o homem mais doce e o amigo mais querido”. “Eu sabia que o Joe estava doente e sempre admirei seu espírito incansável”, acrescentou, afirmando que o artista “foi um verdadeiro guerreiro”.

Na mesma publicação, destacou a “família linda e incrivelmente talentosa” de Joe e lamentou ter que se despedir do velho amigo. Ainda assim, disse estar “feliz por ter caminhado por essa vida ao lado do Joe”.

A vida e carreira do ator Joe Marinelli

Joe Marinelli nasceu em 21 de janeiro de 1957, em Meriden, Connecticut, e se mudou para o sul da Califórnia quando tinha apenas quatro anos. Estudou na Arcadia High School, em Los Angeles, e na Reno High School, em Nevada. Mais tarde, formou-se na Loyola Marymount University e na Royal Academy of Dramatic Art (RADA), em Londres, segundo a People.

Depois, voltou aos Estados Unidos e passou a integrar projetos locais em Los Angeles, enquanto também trabalhava como carpinteiro. Em 1984, conseguiu papéis em Cagney & Lacey, Paper Dolls, Hill Street Blues e L.A. Law. Esse último trabalho o levou até a produtora executiva de Santa Barbara, Jill Farren Phelps, que o contratou para interpretar Bunny Tagliatti.

Ele integrou o elenco de Santa Barbara entre 1988 e 1990. O contrato não foi renovado, mas ele “não ficou muito tempo sem trabalho”, como já havia contado ao site Santa Barbara Online. Na verdade, os “dez anos seguintes foram de pura felicidade”.

Em 1993, deu vida a Pauly Hardman em Guiding Light e, entre 1999 e 2001, interpretou o criminoso Joseph Sorel em General Hospital.

Ao longo de sua extensa carreira, Joe Marinelli participou de mais de 50 filmes e produções para a televisão, incluindo One Last Ride, Hunter, ER, The King of Queens, NYPD Blue, The West Wing, The Practice, House, Castle, Desperate Housewives, Parenthood, The Offer e Ray Donovan.

O ator deixa a esposa, Jean Marinelli, com quem foi casado por 34 anos, e os filhos Vincent e David.

