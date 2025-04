Morre o ex-goleiro Manga, ídolo do Botafogo, Inter e Seleção Brasileira

Foto: Satiro Sodre – SSPress | Haílton Corrêa de Arruda, o ex-goleiro Manga, ídolo do Botafogo e da Seleção Brasileira, morreu nesta terça-feira (8), aos 87 anos. A informação foi confirmada pelo clube carioca nesta manhã.

Manga estava internado no Hospital Rio Barra, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, em tratamento contra um câncer de próstata. O presidente do Botafogo, João Paulo de Magalhães Lins, ofereceu o salão nobre de General Severiano para a realização do velório do ídolo alvinegro.

– Faremos todas as homenagens a esse gigante de nossa história, que seguirá eternamente vivo em nossos corações – disse o dirigente.

Carreira de Manga

Nascido em Pernambuco, Manga iniciou sua carreira no Sport Club do Recife, onde conquistou três títulos do Campeonato Pernambucano. Após quatro temporadas no clube, transferiu-se para o Botafogo, tornando-se ídolo ao integrar uma das maiores gerações da história alvinegra. Pelo time carioca, venceu quatro edições do Campeonato Carioca e duas do Torneio Rio-São Paulo.

Sua carreira seguiu no Nacional, do Uruguai, onde também escreveu seu nome na história do clube. Com atuações marcantes, conquistou quatro títulos do Campeonato Uruguaio, além da Copa Libertadores e da Copa Intercontinental.

Na sequência, defendeu o Internacional, clube no qual também virou referência e somou mais conquistas: três Campeonatos Gaúchos e dois títulos do Campeonato Brasileiro. Passou ainda pelo Operário-MS, onde foi campeão estadual, e pelo Coritiba, onde venceu o Campeonato Paranaense. Teve no currículo passagem pelo Grêmio, com mais um título gaúcho, e encerrou sua carreira no Barcelona de Guayaquil, no Equador, levantando o troféu do Campeonato Equatoriano.

Pela Seleção Brasileira, Manga foi o goleiro titular na campanha da Copa do Mundo de 1966, disputada na Inglaterra. Seu legado na posição é tão significativo que o dia de seu nascimento, 26 de abril, foi escolhido como o Dia do Goleiro.

Veja abaixo a nota oficial divulgada pelo Botafogo:

– É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro e ídolo Manga, aos 88 anos, no Hospital Rio Barra. Manga foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial e defendeu nosso Glorioso de 1959 a 1968, tendo integrado dois dos maiores times da nossa história, os bicampeões cariocas de 61/62 e 67/68. Titular da Seleção Brasileira de 66, Manga deixa uma história de defesas inesquecíveis e muito amor pelo Botafogo.

Fonte: Lance! /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/04/2025/08:50:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...