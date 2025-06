Morre o jornalista Sérgio Palmquist, aos 80 anos, em Belém

Sérgio Palmquist era Paranaense, mas escolheu o Pará como lar. | (Reprodução)

O jornalista Sérgio Paulo Palmquist faleceu aos 80 anos, deixando um legado de ética e coragem na imprensa da Amazônia.

Ojornalismo paraense está de luto após uma triste notícia na tarde desta segunda-feira (2).

Inspiração para várias gerações de jornalistas e profissionais de Comunicação, o jornalista Sérgio Paulo Palmquist morreu, aos 80 anos. Ele foi um dos nomes mais respeitados da imprensa na Amazônia e deixa um legado de ética, coragem e dedicação à profissão.

Nascido no Paraná, Sérgio escolheu o Pará como lar, onde construiu sua vida ao lado da companheira Elizabete Lucena e dos filhos André, Jorge e Helena — esta última, seguindo os passos do pai, também jornalista reconhecida no Pará e outras Estados da Amazônia pelo ativismo ambiental e pela causa indígena.

Com uma carreira marcada pelo compromisso com a verdade e pela defesa da liberdade de imprensa, Palmquist brilhou em veículos importantes da comunicação paraense. Atuou com destaque na TV Liberal, foi diretor de redação do tradicional jornal A Província do Pará, além de exercer o cargo de diretor-executivo no jornal O Paraense. Também deixou sua marca como repórter especial na sucursal da Amazônia da Revista Veja, em Belém, onde cobriu com profundidade temas cruciais para a região.

Há cerca de dois meses, a família de Sérgio divulgou uma “vaquinha” online a fim de angariar fundos para tratar um câncer agressivo. No entanto, a causa da morte do jornalista não foi divulgada.

Mais do que um profissional competente e ousado, Sérgio Paulo Palmquist foi também uma voz ativa na luta pelos direitos da categoria. Teve atuação destacada em estar sempre comprometido com as causas justas.

O Sindicato dos Jornalistas emitiu uma nota lamentando a perda do jornalista, onde destaca toda sua trajetória na Imprensa paraense.

Leia na íntegra:

“O Pará perdeu hoje, 2 de junho, um de seus jornalistas mais ilustres. Sérgio Paulo Palmquist partiu aos 80 anos para uma longa jornada nas estrelas.

Paranaense de nascimento, Sérgio Palmquist escolheu o Pará como sua moradia ao lado da mulher, Elizabete Lucena, e dos filhos Deo, Jorge e nossa querida jornalista Helena.

Como jornalista, atuou com competência e arrojo na TV Liberal, no Jornal A Província do Pará, onde foi diretor de redação, no jornal O Paraense, como Diretor-executivo, e como repórter especial na sucursal da Amazônia da Revista Veja, em Belém.

Teve destacada atuação como sindicalista, com participação ativa no Sindicato dos Jornalistas, sempre do lado certo, e deixa para as futuras gerações de jornalistas um legado de honestidade, solidariedade e competência nas coisas que fazia.

Que descanse na merecida paz.

Sérgio Palmquist, presente!”

