Morre o lendário ator e comunicador paraense Mário Filé

Mário Filé é considerado um ícone da arte e cultura paraense

O mundo das artes amanheceu um pouco mais triste no Pará. Na madrugada desta terça-feira (18), faleceu Mário Alberto do Nascimento, conhecido carinhosamente como Mário Filé. A notícia foi confirmada por sua família em uma nota de pesar publicada em suas redes sociais.

“Com profundo pesar, a família comunica o falecimento de Mário Alberto Nascimento, conhecido carinhosamente como Mário Filé”, publicou a família nas redes sociais do artista. Ele tinha 67 anos.

O cantor paraense Markinho Duran prestou sua solidariedade: “Coração e talento gigante. Vá em paz irmão querido, sentiremos muito sua falta. Meus sentimentos à família”, comentou.

Mário Filé, nascido em 08/01/1958, era uma figura multifacetada: ator, jornalista, radialista, repórter, roteirista, produtor executivo, arte-educador e humorista. Sua carreira artística começou em 1979, e deixou um legado marcante na cultura paraense, atuando em diversas frentes das artes e da comunicação.

O papel de grande destaque do Mário Filé foi por ter interpretado por anos o “urubu”, no espetáculo paraense “Ver de Ver-o-Peso”. A obra se mantém em cartaz por mais de 40 anos.

O velório será realizado no Teatro Waldemar Henrique, a partir das 17h desta terça-feira (18/02), e será aberto ao público para que amigos, familiares e admiradores possam se despedir desse grande ícone.

