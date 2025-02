Morre Roberto Orci, produtor dos reboots de ‘Star Trek’ e ‘Transformers’

Foto: Getty | Ele não resistiu às complicações de um problema renal.

Morreu nesta terça-feira (25), na cidade de Los Angeles, o roteirista e produtor de cinema e TV Roberto Orci, aos 51 anos.

Ele não resistiu às complicações de um problema renal. “Roberto era um contador de histórias visionário, com um coração ilimitado e uma alma bonita. Mas, além de seus talentos criativos, era um amigo compassivo, que colocaria sua vida em espera para ajudar um estranho e encontraria espaço em sua casa para o filhote mais negligenciado do abrigo”, afirmou o irmão dele, J. R. Orci, à revista Variety.

Roberto Orci foi produtor executivo dos últimos reboots de “Star Trek” (2016), “Transformers” (2013) e “A Múmia” (2017). Também participou de filmes como “O Jogo do Exterminador” (2013) e “O Espetacular Homem-Aranha 2” (2014), além de ter estado por trás da última versão da série “Havaí Cinco-0” (2010-2020).

O showrunner era mexicano de nascença e mudou-se para os Estados Unidos aos 10 anos de idade. As séries “Xena: A Princesa Guerreira” e “Hércules: As Jornadas Lendárias” foram seus primeiros grandes trabalhos no mainstream.

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2025/16:20:01

