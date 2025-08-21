Morre torcedor do São Paulo que sofreu mal súbito durante partida no Morumbis

Torcida do São Paulo — Foto: Reprodução/ Cleiton Lima/Agencia Enquadrar/Agencia O Globo

O homem tinha 70 anos e não teve a identidade divulgada. Ele passou mal durante o intervalo da partida entre São Paulo e Atlético Nacional.

Morreu o torcedor do São Paulo que sofreu um mal súbito no estádio do Morumbis, nesta terça-feira (19), durante partida contra o Atlético Nacional pela Libertadores.

O homem tinha 70 anos e não teve a identidade divulgada. Ele estava acompanhado do filho quando teve o infarto, durante o intervalo do jogo.

O torcedor foi socorrido por integrantes do Corpo de Bombeiros que estavam no estádio e conduzido para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. O caso foi registrado como morte natural no 89º Distrito Policial da cidade de São Paulo, na região do Jardim Taboão.

O São Paulo conquistou a vaga nas quartas de final da Libertadores nos pênaltis após empatar em 1 a 1 com o Atlético Nacional no tempo regulamentar. A partida teve pouco mais de 57 mil torcedores presentes.

