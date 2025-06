Morre um dos maiores touros de rodeio dos últimos anos, o Mandrake

(Foto: FL Rural/Divulgação) – Lenda das arenas, touro Mandrake da Cia Black Demon deixa legado de força, genética e espetáculo no rodeio nacional, um dos maiores atletas de pulo das arenas brasileiras.

O mundo do rodeio brasileiro amanheceu mais silencioso com a despedida de Mandrak, um dos touros mais temidos, respeitados e celebrados das arenas nos últimos anos. Criado e manejado com excelência pela Cia Black Demon Rodeio, o animal fez história ao unir força bruta, saltos explosivos e uma genética de elite, que o colocaram no topo do circuito nacional.

Mandrake: Um fenômeno nas arenas

Mandrake não era apenas mais um touro de pulo — era um espetáculo à parte. Seu estilo agressivo e imprevisível derrubou inúmeros competidores antes dos 8 segundos, elevando o nível técnico das disputas e conquistando o respeito de peões experientes. Com uma média de aproveitamento de montarias inferior a 15%, ele rapidamente ganhou fama entre os locutores e fãs, tornando-se presença garantida nos principais eventos do país.

Seu desempenho lhe rendeu diversos títulos como Melhor Touro, especialmente em etapas da Liga Nacional de Rodeio (LNR) e em grandes festas como Barretos, Divinópolis, Colorado e Campo Grande.

Mandrake era resultado de um trabalho criterioso de seleção genética feito pela Cia Black Demon, conhecida por investir em linhagens de alta performance. Filho do lendário touro Apache, Mandrake já carregava nas veias a vocação para o protagonismo. Essa herança genética, aliada ao manejo técnico e ético da companhia, permitiu que ele se tornasse referência para novos projetos de reprodução e melhoramento genético no segmento.

Momentos marcantes

Entre seus momentos mais emblemáticos, destacam-se:

A disputa contra o campeão mundial Eduardo Aparecido, que terminou com uma queda impressionante nos últimos segundos.

Sua atuação em Barretos 2022, onde foi ovacionado pelo público após uma sequência de notas 0, evidenciando sua capacidade de impedir montarias completas.

O duelo inédito transmitido ao vivo na final da LNR 2023, em que Mandrake deixou sua marca como o “touro mais temido da arena” após três rounds invictos.

Uma despedida sentida

Mandrake se aposentaria nos próximos meses, em um plano que previa sua transição para a reprodução com foco em disseminar sua genética. Porém, complicações de saúde interromperam esse ciclo. A Cia Black Demon, por meio de comunicado, destacou o carinho e respeito pelo animal, afirmando que “Mandrake foi mais do que um touro: foi um símbolo da bravura, da técnica e do que há de melhor no rodeio brasileiro.”

Legado eterno

Mandrake parte deixando uma geração de admiradores e filhos promissores que já estão sendo preparados para seguir seus passos. Seu nome permanecerá nas narrativas do rodeio, nas memórias dos fãs e nos vídeos que eternizam suas atuações lendárias.

O Brasil perde um ícone, mas o esporte ganha um mito que viverá para sempre na alma das arenas.

Fonte: Compre Rural Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/06/2025/14:32:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...