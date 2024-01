Morre um dos principais empresários pioneiros de Sinop: Arlindo Bellincanta

Sinop perdeu, hoje, um de seus principais pioneiros: Arlindo Bellincanta. Ele tinha 98 anos, estava hospitalizado desde domingo e faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Arlindo chegou em Sinop, com a família, no início dos anos 80, vindo do Mato Grosso do Sul, e liderou, com os filhos, a criação da antiga S4 Madeiras, que foi uma das maiores indústria de Mato Grosso até o final da década de 90 e também o frigorífico Frialto.

Gaúcho de Viaduto, tinha 4 filhos, 9 netos e 13 bisnetos. Casado com dona Lidia Bellincanta, era pai dos empresários Sidnei Bellicanta, ex-presidente do Sindusmad, Paulo Bellincanta, ex-presidente do Sindifrigo, Milton Bellincanta e Valdemar Bellincanta.

Era um forte entusiasta do desenvolvimento de Sinop e considerava o município de Santa Carmem como segunda casa, onde constantemente estava em sua fazenda, trabalhando até os últimos dias.

Só Notícias apurou que o velório será no Memorial Luz e Vida, nesta quinta-feira, a partir das 4h até às 10h. O sepultamento será em seguida.

Fonte: Só Notícias (foto: reprodução) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/01/2024/19:51:39

