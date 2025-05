Morte de bebê de nove meses é investigada em Santarém, no PA

Barraco improvisado onde a família morava — Foto: Gleilson Nascimento / g1

Caso foi na madrugada de sábado (10), no bairro Salvação. Polícia Civil já ouviu testemunhas.

Um bebê de nove meses morreu, na madrugada de sábado (10), em circunstâncias ainda não esclarecidas, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Santarém, oeste do Pará. A criança foi levada pelos pais e vizinhos, em parada cardiorrespiratória. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para periciar o corpo.

Vizinhos relataram ao g1, que o casal vivia em situação de vulnerabilidade social, em um barraco de madeira construído em área no bairro Salvação. Na madrugada de sábado, observaram uma movimentação estranha e foram ao local.

“Conseguimos entrar no quarto, ele estava todo roxo já, desfalecido. Perguntaram pros pais, eles disseram que ele tinha caído da rede pra cama, e no chão. Mas, uma queda meio estranha, porque a criança faleceu” relatou um morador, que ajudou a socorrer a criança.

A UPA 24 horas informou que o bebê chegou em parada cardiorrespiratória à unidade. A equipe realizou manobras de reanimação por aproximadamente 40 minutos, e não teve sucesso. Diante da suspeita de morte por causa não esclarecida, o IML foi acionado conforme o protocolo adotado para esses casos.

INVESTIGAÇÃO

O Conselho Tutelar II foi acionado pela equipe médica da UPA, que desconfiou da versão apresentada pelos pais.

“Segundo os pais, a bebê teria caído da rede, mas o médico identificou lesões na face, nos olhos e acionou o Conselho, além de recomendar que os pais registrassem um boletim de ocorrência. O IML também foi chamado para realizar a perícia”, explicou um conselheiro.

O g1 teve acesso ao interior do barraco onde a bebê vivia. No local, foi possível ver uma rede amarrada muito próxima ao chão, ao lado de uma cama de casal. Facas estavam espalhadas no chão e o ambiente era visivelmente insalubre.

Segundo relatos de moradores da área, os pais não trabalhavam, passavam o dia em casa e eram frequentemente vistos discutindo. Vizinhos também relataram episódios de negligência e maus tratos contra a criança.

Na manhã deste domingo (11), o corpo da bebê foi velado e enterrado. Nenhum dos pais compareceu ao velório ou ao sepultamento. A Polícia Civil informou que está investigando o caso e já ouviu testemunhas. O corpo foi encaminhado pra exame necroscópico no IML.

Tentamos contato com os pais da criança, mas não obtivemos retorno até a última atualização desta reportagem.

